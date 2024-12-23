"المعاهد الأزهرية" يعلن جداول امتحانات نصف العام لـ "أبناؤنا في الخارج"

جداول امتحانات نصف العام للنقل الإعدادي والثانوي بالمعاهد الأزهريّة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات "أبناؤنا في الخارج" التي تنطلق السبت المقبل بمادة القرآن الكريم.

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات نصف العام لـ "أبناؤنا في الخارج" يوم الثلاثاء الـ 31 من يناير الجاري، بمادة اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع "نموذجي - خاص".

وانطلقت صباح الاثنين، امتحانات نصف العام لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية.

تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية بشأن امتحانات نصف العام

وأصدر الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لرؤساء المناطق بضرورة اللجان عن قرب والتواجد بداخلها لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان والاكتفاء بالأدوات الشخصية التي تعينهم على حل الامتحانات.

وتنطلق امتحانات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمناطق الأزهرية، يوم الخميس 16 يناير المقبل، وسط إجراءات مشددة.

إجازة نصف العام بالمعاهد الأزهرية

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، يوم السبت 25 يناير المقبل، وتنتهي الخميس السادس من فبراير 2025.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

وينطلق الفصل الدراسي الثاني بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، يوم السبت الثامن من فبراير 2025.

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