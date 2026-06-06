عالم بالأوقاف يروى قصة نبى الله لوط ومحطاته فى مصر الشاهدة على معجزته

قال الشيخ أحمد سعيد فرماوى، من علماء وزارة الأوقاف، إن حياة نبى الله لوط عليه السلام شهدت محطات إيمانية وجغرافية ممتدة بين العراق والشام ومصر المحروسة، قبل أن يستقر به المقام فى مواجهة أقسى دعوة واجهها نبى فى التاريخ ضد الفساد الطغيان.

وكشف فرماوي، خلال لقائه ببرنامج" الكنز"، المذاع على قناة" الحدث اليوم": عن تأصيل نسب نبى الله لوط عليه السلام؛ فهو لوط بن هاران بن تارح، وينتهى نسبه الشريف إلى سام بن نوح عليه السلام. ويعد لوط ابن أخ نبى الله إبراهيم (عمه الشقيق) الذى تولى تربيته ورعايته ونشأته على العقيدة السليمة.

وفى مقارنة لافتة تشبه رعاية الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام على بن أبى طالب فى صغره، أوضح أن لوط أول من آمن بالخليل إبراهيم من الصبيان، وخرج معه مهاجرًا فى رحلته التاريخية، وقد خلد القرآن الكريم هذه المحطة فى قوله تعالى: «فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ ۖ وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي»، وهو ما يعكس رسوخ العقيدة فى قلبه، فلم يقل إنه مهاجر مع عمه، بل هاجر إلى الله مستمسكًا بنور الهداية.

ولفت إلى أن الرحلة الإيمانية رافقت نبى الله إبراهيم ولوطًا من أرض العراق إلى الشام، ثم قدما معًا إلى مصر المحروسة، وعقب الواقعة المشهورة لملك مصر مع السيدة سارة، أغدق الملك عليهما العطايا والخيرات العظيمة من الشياه والأنعام والإبل، ونال لوط من الهدايا مثل ما نال عمه الخليل، وعند العودة إلى الشام، وبسبب كثرة الأنعام والشياه وضيق الوادى بها، استأذن لوط عليه السلام عمه إبراهيم فى أن ينزل مقاطعة قريبة لكن منفصلة، فأذن له، واستقر لوط فى منطقة «سدوم»، وتقع جغرافيًا فى محيط المملكة الأردنية الهاشمية حاليًا، وتحديدًا فى المنطقة التى تشغلها منطقة البحر الميت اليوم، والتى كانت تتحكم فى طرق القوافل التجارية آنذاك.

وأشار إلى أن الله تعالى بعثلوطًا إلى أهل سدوم، الذين وصفهم المؤرخون بأنهم كانوا من أفسق وأكفر خلق الله فى الأرض، حيث جمعوا بين موبقات وجرائم شتى؛ فكانوا يقطعون الطريق، ويستبيحون دماء المارة، وينهبون أموال القوافل ويقتلون أصحابها، فضلًا عن ابتداعهم الفاحشة النكراء بإتيان الذكران من العالمين دون الإناث، موضحًا أنه أمام هذا الفساد العريض والمجاهر به، خاض نبى الله لوط معركة مريرة، ودعاهم بالليل والنهار، وعانى معهم الأمرين لثنيهم عن الظلم وسفك الدماء وترهيب الآمنين، لكن دون جدوى، فاستمروا فى طغيانهم يبغون فى الأرض بغير الحق.

وأوضح أنه عندما حقت كلمة العذاب على القرية الظالمة، أرسل الله سبحانه وتعالى ملائكته الكرام (جبريل وميكائيل وإسرافيل) لإنفاذ الأمر الإلهى بخسف المدينة، ومرت الملائكة أولًا بأبى الأنبياء إبراهيم لبشارته بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وجادلهم إبراهيم الخليل إشفاقًا على قوم لوط، فأخبروه أن أمر ربك قد قُضى وحُكم باهلاكهم، وانطلقت الملائكة نحو نبى الله لوط، وتمثلوا فى هيئة ثلاثة من الشباب الحسان يرتدون ثيابًا بيضًا، ونزلوا به ضيوفًا، وبحسب الرواية التاريخية، لم يكن لوط يعلم فى البداية بـهويتهم الملائكية، فـ«ضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَضَاقَ بِهِمْ صَدْرًا» وشعر ببالغ الحرج والخوف عليهم؛ لعلمه المسبق بطبيعة قومه الفاجرة وما يبغونه من الرجال، لتبدأ من هنا فصول اللحظات الأخيرة لقرى «المؤتفكات» قبل أن يهوى بها الخسف وتتحول إلى عبرة للتاريخ فى مياه البحر الميت.



اقرأ أيضاً:

ما حكم صلاة الإمام إذا تذكر أنه على غير وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

الإفتاء تحذر: المراهنات الإلكترونية ضمن دائرة القمار المحرم شرعًا

الإفتاء توضح ضوابط وشروط المرح مع الآخرين لإدخال السرور عليهم