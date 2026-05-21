إعلان

الأزهر للفتوى يوضح أنواع الإحرام الثلاثة في الحج وأحكام كل نوع

كتب : محمد قادوس

05:47 م 21/05/2026

مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لا يعرف الكثيرون من الناس أن لأداء مناسك الحج 3 طرق صحيحة وهي" الإفراد والقِران والتمتع" حيث أن مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الالكتروني التابع للأزهر الشريف، قال ان للإحرام ثلاثة أنواع: الإفراد، والقِران، والتمتع.

وأضاف الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: معني كل من الثلاثة، أولها فالإفراد:

هو أن يحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.

وأوضح المركز في معني القِران:

هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد و يجب عليه الهدي.

وبين أن التمتع:

هو أن يحرم الحاج بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج - في أشهر الحج -، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية ـ الثامن من ذي الحجة ـ أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.

اقرا ايضًا:

حجزت أضحية وماتت عند التاجر فعلى من يكون ضمانها؟.. عالم أزهري يجيب

أمين الفتوى: صكوك الأضحية تجزئ شرعًا وهذا هو الأفضل (فيديو)

هل يجوز الأضحية بالطيور؟.. الدكتور أسامة قابيل يحسم الجدل من القرآن والسنة

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

أنواع الإحرام في الحج الإفراد القران التمتع الحج 2026 فتاوي الحج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

واشنطن بوست: أمريكا خسرت نصف صواريخها في حرب إيران دفاعًا عن إسرائيل
شئون عربية و دولية

واشنطن بوست: أمريكا خسرت نصف صواريخها في حرب إيران دفاعًا عن إسرائيل
أزهري: لا يجوز اشتراك أكثر من شخص في خروف واحد بنية الأضحية
أخبار مصر

أزهري: لا يجوز اشتراك أكثر من شخص في خروف واحد بنية الأضحية
"مشغولات ذهبية وألماس".. إلزام يارا حسام حسن برد شبكة خطيبها السابق
حوادث وقضايا

"مشغولات ذهبية وألماس".. إلزام يارا حسام حسن برد شبكة خطيبها السابق

كريم عبدالعزيز: تدربت 3 أشهر على الأكشن قبل تصوير فيلم 7Dogs
سينما

كريم عبدالعزيز: تدربت 3 أشهر على الأكشن قبل تصوير فيلم 7Dogs

الزمالك يصدم معتمد جمال بشأن عقده.. ما القصة؟
رياضة محلية

الزمالك يصدم معتمد جمال بشأن عقده.. ما القصة؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية