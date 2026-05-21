هل يجوز الدعاء أثناء ذبح الأضحية.. وبماذا ندعو؟.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين بمحافظة البحيرة حول حكم الدعاء عند ذبح الأضحية، وما إذا كان ذلك جائزًا شرعًا.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن ذبح الأضحية يُعد قربة إلى الله- سبحانه وتعالى-، وهو من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم في الأيام المباركة.

وأضاف الدكتور علي فخر أن الدعاء في مثل هذه المواطن يُستحب، حيث إن الإنسان يتحرى دائمًا أوقات الطاعات والعبادات ليدعو الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أنه لا مانع من الدعاء أثناء ذبح الأضحية.

وأشار امين الفتوى، إلى أنه يمكن للمضحي أن يدعو الله بقبول الأضحية، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، كما يمكنه أن يدعو لنفسه ولأهله وأولاده وأحبائه بكل ما يتمنى من خير.

وأكد فخر أن الإكثار من الدعاء في هذه الأوقات المباركة أمر محمود، ولا حرج فيه، بل هو من الأمور المستحبة التي تزيد من أجر العبادة وتقرب العبد من ربه.

