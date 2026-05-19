أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة تُدعى حول حكم ارتداء الكمامة أثناء أداء العمرة، وما إذا كان ذلك يؤثر على صحة الإحرام.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الإحرام صحيح ولا يبطل بارتداء الكمامة، مؤكدًا أنه لا فدية على السائلة وفق ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة، باعتبار أن الكمامة تُستخدم للوقاية من الأمراض وليست من الملابس المعتادة.

وأشار إلى أن المحرم يُمنع من ارتداء ما يُعد من اللباس المعتاد أو ما يُستخدم عادة في ستر الوجه كالنقاب، أما الكمامة فلا تدخل في هذا الإطار، وبالتالي لا حرج في استخدامها أثناء الإحرام.

وأكد أن ارتداء الكمامة أمر اختياري حسب حاجة الإنسان وظروفه، خاصة في أوقات الزحام، ولا يترتب عليه أي فدية أو هدي أو صيام، مشددًا على أن ذلك لا يؤثر على صحة العمرة، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع.

