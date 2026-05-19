ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء في الصلاة؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

06:36 م 19/05/2026

دار الإفتاء المصرية

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء في الصلاة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أكدت لجنة الفتوى أنه لا حرج شرعًا على الإنسان من تخصيص أحد من أهل الفضل -كوالديه أو أستاذه- بالدعاء له في الصلاة مع ذِكْر اسمه عند ذلك، سواء أكانت الصلاة فريضة أم نافلة.

واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بأنه ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا في صلاته لبعض الصحابة من المستضعفين بأسمائهم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخِرة، يقول: «اللهمَّ أَنْجِ عَيَّاش بن أبي ربيعة، اللهمَّ أَنْجِ سَلَمَة بنَ هشام، اللهم أَنْجِ الوليد بن الوليد، اللهم أَنْجِ المستضعفين من المؤمنين، اللهمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَك على مُضَر، اللهمَّ اجعلها سنين كسِنِي يوسف» أخرجه البخاري.

الركاب أحبطوا الجريمة.. حبس سيدة حاولت خطف طفلة داخل ميكروباص بالشرقية
يوسف الشريف يوجه رسالة لـ محمد صلاح في نهاية مشواره بالدوري الإنجليزي
من بينهم أسمهان وهيثم أحمد زكي.. نجوم رحلوا عن عالمنا في سن مبكر
خاص| الأزهر يمنع التدخين نهائيًا داخل جميع مقراته وعقوبات على المخالفين
متحدث الصحة: مصر خالية تمامًا من "إيبولا".. وإجراءات مشددة لمواجهته
