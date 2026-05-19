هل يجوز إعطاء الجزار جزءًا من الأضحية كأجر؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

10:30 ص 19/05/2026

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليه من أحد المواطنين يقول: هل يجوز للجزار أن يأخذ من ذبيحة الأضحية؟ موضحًا أن هذه المسألة من الأمور التي يخطئ فيها بعض الناس عند الاتفاق مع الجزار على أجر الذبح.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أنه لا يجوز شرعًا أن يكون أجر الجزار جزءًا من الأضحية، سواء كان هذا الجزء من اللحم أو الجلد أو أي شيء من أحشائها، مؤكدًا أن الاتفاق يجب أن يكون على أجر مالي محدد مقابل الذبح، دون إدخال أي جزء من الأضحية ضمن هذا الأجر.

وأضاف أنه بعد دفع الأجرة المتفق عليها كاملة، لا مانع من إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الهدية أو الصدقة، من أي جزء منها، بشرط ألا يكون ذلك داخلًا في مقابل أجره، مشيرًا إلى أن هذا التفريق مهم لضمان صحة الأضحية وموافقتها لأحكام الشرع.

الحبس 7 أشهر لنجل ميدو في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع
