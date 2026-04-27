أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ما إذا كان المهر يسقط بالدخول أو بمرور فترة زمنية على الزواج؟.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة" الناس": أن المهر من الحقوق الشرعية التي كفلها الإسلام للمرأة، وجعل لها حرية التصرف فيه، ولا يسقط بمرور الزمن أو ما يُعرف بالتقادم.

وأضافت أن المهر قد يكون منه جزء مُعجّل يُدفع وقت العقد، وجزء مؤجل يُستحق في حالات معينة كوقوع الطلاق أو الوفاة، مؤكدة أن هذا الحق يظل ثابتًا ولا يسقط مهما طال الوقت.

هل المهر يسقط بالدخول؟

وتابعت أن المهر لا يسقط بالدخول، بل على العكس، يتأكد ويثبت كاملًا بالدخول أو التمكين، سواء كان تمكينًا حقيقيًا أو حكميًا، أما في حال تم العقد دون دخول، فإن الزوجة تستحق نصف المهر فقط.

حماية الشريعة لحق المرأة

وأشارت إلى أن هذه الأحكام تُبيّن أن المهر حق ثابت للمرأة لا يجوز إسقاطه إلا برضاها، وأن الشريعة حرصت على حفظ هذا الحق وصيانته.

