إعلان

هل يسقط المهر بمرور الزمن أو بعد الدخول؟.. أمينة الفتوى تجيب

كتب : محمد قادوس

05:29 م 27/04/2026

الداعية هند حمام، أمينة الفتوى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ما إذا كان المهر يسقط بالدخول أو بمرور فترة زمنية على الزواج؟.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة" الناس": أن المهر من الحقوق الشرعية التي كفلها الإسلام للمرأة، وجعل لها حرية التصرف فيه، ولا يسقط بمرور الزمن أو ما يُعرف بالتقادم.

وأضافت أن المهر قد يكون منه جزء مُعجّل يُدفع وقت العقد، وجزء مؤجل يُستحق في حالات معينة كوقوع الطلاق أو الوفاة، مؤكدة أن هذا الحق يظل ثابتًا ولا يسقط مهما طال الوقت.

هل المهر يسقط بالدخول؟

وتابعت أن المهر لا يسقط بالدخول، بل على العكس، يتأكد ويثبت كاملًا بالدخول أو التمكين، سواء كان تمكينًا حقيقيًا أو حكميًا، أما في حال تم العقد دون دخول، فإن الزوجة تستحق نصف المهر فقط.

حماية الشريعة لحق المرأة

وأشارت إلى أن هذه الأحكام تُبيّن أن المهر حق ثابت للمرأة لا يجوز إسقاطه إلا برضاها، وأن الشريعة حرصت على حفظ هذا الحق وصيانته.

دار الإفتاء هند حمام فتاوى المرأة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل صكوك الأضاحي بديل صحيح عن الذبح؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أخبار

هل صكوك الأضاحي بديل صحيح عن الذبح؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Time 100"
الموضة

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Time 100"
تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
نصائح طبية

تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
"ثلاثي هجومي".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة بيراميدز بالدوري
رياضة محلية

"ثلاثي هجومي".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة بيراميدز بالدوري
هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
اقتصاد

هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 -0 بيراميدز.. الدوري المصري
لحسم "الفتنة الغذائية".. أول تعليق من الصحة على أسئلة الفنان تامر حسني
تحذير مهم من الجيش.. أسلوب جديد للنصب مرتبط بالإجراءات التجنيدية
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي