إعلان

أمينة الفتوى: امتناع الزوج عن نفقة زوجته إثم وليس من حقه اعتبارها "ناشز"

كتب : علي شبل

08:58 م 26/04/2026 تعديل في 27/04/2026

د. هند حمام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

"هل يجوز للزوج أو غيره الحكم على الزوجة بأنها ناشز، وما يترتب على ذلك من آثار شرعية؟".. سؤال تلقته الداعية هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لترد موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة وضابط النشوز شرعًا.

حقوق الزوج على زوجته

وفي ردها، أوضحت أمينة الفتوى، خلال لقاء ببرنامج “فتاوى النساء”، المذاع على قناة “الناس”، أن من الحقوق التي أوجبها الشرع الشريف للزوج على زوجته طاعته في المعروف، وأن تقيم معه في بيته، وأن تؤدي له الحقوق التي جعلها الله تعالى له، كحق المعاشرة بالمعروف، مع حفظ نفسها وشرفها وشرف زوجها، مشيرة إلى أن هذه حقوق متبادلة نظمها الشرع لكل طرف.

متى تُعد الزوجة ناشزًا؟

وأضافت أن النشوز له ضابطان أساسيان، أولهما أن تمتنع الزوجة عن أداء حق من الحقوق الواجبة عليها شرعًا دون عذر معتبر، كأن تمتنع عن العلاقة الزوجية دون سبب شرعي أو صحي أو نفسي معتبر، موضحة أنه في حال وجود عذر كمرض أو حالة نفسية أو عذر شرعي فلا تُعد الزوجة ناشزًا.

وأشارت الداعية هند حمام إلى أن الضابط الثاني يتمثل في أن الحكم بالنشوز ليس من حق الزوج ولا من حق الأهل، بل هو من اختصاص القاضي، لأنه الجهة المنوطة بالتحقيق في وجود عذر من عدمه، مؤكدة أنه لا يجوز للزوج أن يقرر من تلقاء نفسه أن زوجته ناشز ثم يبني على ذلك أحكامًا كمنع النفقة.

النشوز بحكم قضائي صريح

ولفتت إلى أن من آثار الحكم بالنشوز – إذا ثبت قضائيًا – سقوط نفقة الزوجة، باعتبار أن النفقة من الحقوق الواجبة لها في مقابل قيامها بواجباتها الزوجية، لافتة إلى أن هذا الحكم لا يثبت إلا بحكم قضائي صريح.

كما بيّنت أن الفصل في النزاعات الزوجية لا يكون بسماع طرف واحد، بل لا بد من الاستماع إلى الزوجين معًا، سواء أمام القاضي أو حتى في إطار التحكيم العرفي، موضحة أنه يجوز اللجوء إلى حكمين من أهل الخبرة والإصلاح بين الناس إذا تعذر الحل بين الزوجين.

امتناع الزوج عن نفقة زوجه إثم

وختمت أمينة الفتوى موضحة أن الحكم العرفي قد يُسهم في الإصلاح بين الزوجين، لكنه لا يترتب عليه آثار قانونية كإسقاط النفقة، لأن ذلك من اختصاص المحكمة فقط، مشددة على أن الزوج إذا امتنع عن النفقة اعتمادًا على حكمه الشخصي بنشوز زوجته فإنه يكون آثمًا، وعليه أداء ما وجب عليه وترك الفصل في الأمر للجهات المختصة.

هند حمام فتاوى الناس فتاوى المرأة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حوادث وقضايا

أخبار

زووم

رياضة محلية

نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

