مع اقتراب عيد الأضحى المبارك قد يقف العائق المادي حائلاً أمام رغبة الكثير لإحياء شعيرة الأضحية، لتبرز مسألة فقهية وهي شراء الأضحية بالتقسيط، فهل يعد ذلك من تيسير الشرع أم تدخل في إطار التحايل في الدين.

هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟

ويحسم الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، تلك المسألة، قائلًا إن من فقه التيسير: أنَّه يجوز شرعًا شراء الأضحية بالتقسيط، سواء من التاجر مباشرة أو عبر الصكوك المعتمدة.

حكم زيادة الثمن مقابل تأجيل السداد

وأضاف ربيع، في تصريحات له نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا التيسير ليس تحايلًا، بل هو تطبيق لمبدأ "المرابحة" الجائز في الشريعة، والذي يسمح بزيادة الثمن مقابل تأجيل السداد، ما دامت الشروط واضحة منذ البداية.

وأوضح أمين الفتوى أنه بمجرد إتمام الاتفاق واستلام الأضحية (أو استلام الجهة المسؤولة عنها في حالة الصك)، فإنها تدخل في ملك الـمُضحِّي وتصبح أضحيته شرعًا، حتى لو لم يكن قد سَدَّد كامل ثمنها.

وأشار ربيع إلى أن هذا التيسير فرصة عظيمة لمن يقدر على السداد دون أن يُرهق نفسه أو بيته، ليشارك في هذه الشعيرة المباركة ويدخل الفرحة على أهله والمحتاجين.

الأضحية سُنَّة وليست فريضة

وتابع: على أنَّه لابد مِن التذكير أنَّ الأضحية سُنَّة وليست فريضة، وأنَّ المبدأ الشرعي الأساسي هو ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، فلا ينبغي للمسلم أن يُحمَّل نفسه ديونًا لا يقدر على وفائها، أو يضيق على نفقات بيته الأساسية من أجل إحياء سُنَّة.

ولذلك - يختم ربيع: فإن كنتَ قادرًا على التقسيط دون مشقة فباب التيسير مفتوح، وإن كان ذلك سيُسبِّب لك ضيقًا أو إرهاقًا فاعلم أنَّ الله غني عن العالمين، وواسع الرحمة، وقد أسقط عنك هذا الأمر.. فالعبرة بإحياء الشعيرة... دون ضررٍ أو تفريط... تَقبَّل الله منا جميعًا.



اقرأ أيضاً:

