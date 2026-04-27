تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس/ أبو بكر الروبي، رئيس قطاع المياه الجوفية، بشأن موقف السيول التي تعرضت لها محافظة شمال سيناء اليوم الإثنين.

وأشار التقرير إلى أنه وفي ضوء رسالة الإنذار المبكر الواردة من قطاع الإدارة الإستراتيجية بشأن احتمالية تعرض شبه جزيرة سيناء، وخاصة محافظة شمال سيناء، لأمطار متوسطة الشدة إلى شديدة أو رعدية في بعض الأحيان، فقد تم التنسيق بين أجهزة قطاع المياه الجوفية وغرفة العمليات بمحافظة شمال سيناء وغرف العمليات الخاصة بمجالس مدن المحافظة المختلفة، والمتابعة على مدار الساعة مع كافة الجهات ذات الصلة.

وتساقطت أمطار متوسطة إلى شديدة بدائرة مدن محافظة شمال سيناء، وأدت إلى حدوث سيول في بعض الأودية، حيث تعرضت مدن العريش ورفح والشيخ زويد لأمطار متوسطة الشدة، ولم تسفر عن أي أضرار.

كما تعرضت سلسلة جبال الحلال بمدينة الحسنة وقرية الدقاق وقرية المغارة وأودية الكرم وحماطة وأبو سلي لأمطار متوسطة الشدة إلى شديدة، أدت إلى حدوث سيول متوسطة الشدة وصلت إلى أودية الحسنة والعمرو وصولًا لوادي العريش، ولم تؤدِّ إلى وقوع خسائر، ولم تصل المياه إلى منشآت الحماية من أخطار السيول.

كما تسببت الأمطار بمنطقة الحمض بمدينة الحسنة ووادي الأزارق وقرية وادي العمرو في حدوث جريان سطحي للمياه، دون وقوع خسائر، ولم تصل المياه إلى منشآت الحماية.

جدير بالذكر أن الوزارة قد قامت بإنشاء عدد من المنشآت بمحيط مدن شمال سيناء، تمثلت في إنشاء عدد ٢ حاجز بطول ٧ كم، وإنشاء ٣ سدود و٤ حواجز إعاقة وسد تحويلي وحاجز توجيه وقناة صناعية وبحيرة صناعية و٥ أحواض تهدئة و٢٧ خزانًا أرضيًا، بإجمالي سعة تخزينية تُقدَّر بـ ١٢ مليون م٣، لحماية مدن محافظة شمال سيناء ومنشآتها الحيوية وممتلكاتها العامة والخاصة، وتغذية الخزان الجوفي، والمساعدة في أعمال توطين البدو والتنمية المستدامة.

ووجّه الدكتور سويلم قطاع المياه الجوفية باستمرار أعمال المتابعة والمرور والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، والإفادة بالموقف أولًا بأول.