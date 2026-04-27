أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها حول مدى وجوب إخبار الطرف الآخر بالعيوب خلال فترة الخطوبة، موضحة الضوابط الشرعية في ذلك.

التعارف خلال الخطوبة وأثره

وأوضحت أمينة الفتوى، خلال حوارها ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة" الناس": أن الخطوبة في الأصل قائمة على الصراحة والتفاهم، وهي فترة مشروعة للتعارف بين الطرفين، بحيث يتعرف كل منهما على طباع الآخر وأسلوب حياته ومدى التوافق بينهما.

وأضافت أن من الطبيعي خلال هذه الفترة أن يتبادل الطرفان الحديث عن الأمور الشخصية العامة، مثل ما يحب كل طرف وما يكره، وكيف يفضل أسلوب التعامل، وذلك من باب وضع أسس واضحة للحياة الزوجية القادمة.

التمييز بين الاختلافات والعيوب المؤثرة

وتابعت أن بعض ما يُسمى "عيوبًا" قد يكون مجرد اختلاف في الطباع أو الشخصية، وهذا يُذكر من باب التفاهم، حتى يقرر الطرف الآخر مدى قدرته على التعايش مع هذه الصفات.

وأشارت إلى أن هناك نوعًا آخر من العيوب، وهو ما يؤثر على مقصود الزواج أو على الحقوق والواجبات بين الزوجين، كالأمور التي تعيق الحياة الزوجية أو تمنع أداء الحقوق الشرعية، وفي هذه الحالة يجب شرعًا إخبار الطرف الآخر بها.

حكم إخفاء العيوب المؤثرة

وأكدت أن إخفاء مثل هذه العيوب المؤثرة يُعد نوعًا من الغش والتدليس، وهو ما نهى عنه الشرع، لما يترتب عليه من ضرر وخداع للطرف الآخر.

أهمية الصراحة في بناء الأسرة

وبيّنت أن الصراحة في هذه الأمور تحفظ الحقوق وتمنع النزاعات مستقبلًا، وتساعد على بناء علاقة قائمة على الوضوح والرضا بين الطرفين.

يتزوج ويطلق أكثر من مرة.. هل هذا حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

وزير الأوقاف السابق: البركة في العطاء لا في كثرة المال

أمين الفتوى:"اللي يقول بحب مراتي ويضربها ده حب كاذب مش علاقة"