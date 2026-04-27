تلقت الداعية هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا سيدة تقول: ما حكم حمل الحائض لحقيبة يد تحتوي على مصحف، وهل يقع عليها إثم في هذه الحالة؟.

وفي ردها، أوضحت أمينة الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الشريعة الإسلامية أمرت بتعظيم المصحف الشريف وصيانته، ومن ذلك تحري الطهارة عند مسّه مباشرة.

وأضافت أن حمل الحقيبة التي يوجد بداخلها مصحف لا يُعد حملًا مباشرًا للمصحف، لأن المقصود في هذه الحالة هو حمل الحقيبة نفسها وما تحتويه من متعلقات، وليس حمل المصحف لذاته.

وتابعت أن وجود المصحف داخل الحقيبة يُعتبر تابعًا وليس مقصودًا بالحمل، وبالتالي لا حرج على المرأة إذا كانت حائضًا أو على غير طهارة أن تحمل حقيبة بداخلها مصحف.

وبيّنت أن الإثم يرتبط بحالة المس المباشر للمصحف دون طهارة، أما في مثل هذه الحالة فلا يوجد مس مباشر، ولا قصد لحمل المصحف بذاته، فلا يقع إثم.

وختمت أمينة الفتوى مؤكدة أن مراعاة تعظيم المصحف تظل مطلوبة في كل الأحوال، مع الحرص على حفظه وصيانته، دون تحميل النفس ما لم يرد به نص أو تكليف.

