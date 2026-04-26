أيهما أفضل طول القراءة في قيام الليل أو كثرة عدد الركعات؟.. الإفتاء تجيب

كتب : محمد قادوس

02:19 م 26/04/2026 تعديل في 03:33 م

دار الإفتاء المصرية

أيهما أفضل طول القراءة في قيام الليل أو كثرة عدد الركعات؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

اختلاف الفقهاء في مسألة قيام الليل

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن بعض الفقهاء يرى أن طول القراءة في قيام الليل أفضل من كثرة عدد الركعات، ويرى بعضهم أنّ تكثير عدد الركعات أفضل

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: والذي ننصح به هو أن يداومَ الإنسانُ على ما يَجِد فيه راحةَ قلبِهِ ونشاطه وطمأنينته وكمال خشوعه؛ سواءٌ في طول القيام وكثرة القراءة، أو في زيادة عدد الركعات وتكثيرها.

