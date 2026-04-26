ما هو أقرب طريق إلى الجنة؟.. أمين الفتوى يُوضح

كتب : محمد قادوس

10:34 ص 26/04/2026

الشيخ إبراهيم عبدالسلام أمين الفتوى

قال الشيخ إبراهيم عبدالسلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أقرب الطرق إلى الجنة هو بر الوالدين، فمن يُرد أن يضمن دخول الجنة ورحمة الله سبحانه وتعالى ورضاه يكن بارًا بوالديه.

وأضاف عبدالسلام خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة" الناس": أن بر الوالدين من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله بعد عبادة الله، مستشهدًا بقوله تعالى: "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا"، وقوله تعالى: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا".

وأكد أن الزواج لا يمنع من بر الوالدين، بل هي وجوبية، وهناك مظاهر للبر، بأن تكون دائم الزيارة، وتقدم الهدايا، وتساعدهما وتكون دائم التواصل معهما.

