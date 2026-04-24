تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من شخص يقول: ما حكم من يماطل في الدين وهو قادر على سداده؟

جزاء المماطلة في سداد الدين

وفي رده، يقول العالم الأزهري: إنه على من اقترض من غيره مالا أن يبادر بسداده ويسارع بإبراء ذمته من هذا الدين، لكي يرفع عن كاهله همّ الدّين بالليل، وذُلّه بالنهار، وأن ينوي نية السداد والوفاء عند الاقتراض، فإن كان كذلك أعانه الله سبحانه على هذه النية الحسنة.

تحذير نبوي من المماطلة من سداد الدين

وأضاف لاشين: أما المدين القادر على السداد القادر على الوفاء لكنه يماطل، وعنده الجرأة على أكل أموال الناس بالباطل، فإني واضع بين يدي هذا المدين المماطل جملة من أحاديث النبي الكريم إذا وعاها بقلبه، وسمعها بأذنه واعية ما سمح لنفسه قط المماطلة، من هذه الأحاديث ما يلي:

1- روى البخاري عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( مطل الغني ظلم)) فالحديث يتضمن زجرا شديدا ، ويحمل وعيدا أكيدا على المطل في سداد الدين وكان قادرا على ذلك حيث عده الحديث ظالما ، واعتبره أهل العلم فاسقا.

2- روى أحمد وأبو داود وابن حبان عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته )) ومعنى ( لي الواجد ) أي مطل الواجد الذي هو قادر على السداد لا غيبة له إذا اغتابه الناس ولا يؤثمون بذلك .

3- روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله الله صلى الله عليه وسلم قال )) من مات وعليه دين، أو درهم قضي من حسناته، ليس من دينار ولا درهم )).

وختم لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، متسائلا: أبعد كل هذه الأحاديث وغيرها كثير يماطل المدين القادر على السداد في سداد دينه.. إن هذا لشيء عجاب.. والله أعلم.

