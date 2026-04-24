ما حكم إمامة المسافر للمقيم في صلاة الجمعة؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

12:12 م 24/04/2026

دار الإفتاء المصرية

ما حكم إمامة المسافر للمقيم في صلاة الجمعة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

منزلة الإمامة في الصلاة

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن إمامة الصلاة في الإسلام لها شأنٌ عظيمٌ ومنزلةٌ رفيعة؛ إذ بها تُقام جماعة المسلمين فتفضل صلاتهم وترتفع درجاتها عن صلاتهم منفردين؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». متفق عليه

شروط الإمامة في الصلاة

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه ولِعِظَمِ شأن الإمامة اشترط الشرع لها تقديم أفضل مَن يحضُرُ الصلاة مِن المسلمين قراءةً لكتاب الله، وعلمًا بالسنة، وكبرًا في السنِّ، ونحو ذلك.
فإذا حل ببلد عالِمٌ جليلٌ وقدَّمه الناس لأداء خطبة الجمعة والصلاة بهم جاز ذلك وصحَّت صلاتهم جميعًا.

فتاوى الصلاة دار الإفتاء المصرية لجنة الفتوى حكم إمامة المسافر للمقيم في صلاة الجمعة

بعد ساعات من الأول.. زلزال جديد يضرب شمال مرسى مطروح
غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الزمالك
استجابة أمنية تفضح المستور.. سقوط سيدة فبركت فيديو التعدي عليها بالقاهرة
أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاد ابنته مريم.. والأخيرة تعلق
لحظة وصول جثمان الدكتور ضياء العوضي من الإمارات استعداداً لصلاة الجنازة
