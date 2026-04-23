عضو بالأزهر للفتوى: يوضح الحسنات تتضاعف في الأشهر الحرم

كتب : محمد قادوس

01:30 م 23/04/2026 تعديل في 06:07 م

الدكتور السيد عرفة الأشهر الحرم

أكد الدكتور السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الأشهر الحرم تمثل مواسم عظيمة لمضاعفة الحسنات، حيث يفتح الله فيها أبواب الخير لعباده، ويمنحهم فرصًا واسعة للتقرب إليه بالطاعات والأعمال الصالحة.

فضل مضاعفة الحسنات في الأشهر الحرم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الحسنات في هذه الأشهر لها شأن أعظم، مستشهدًا بقول الله تعالى: "والله يضاعف لمن يشاء"، ما يدل على فضل هذه الأزمنة المباركة وأثرها في تعظيم الأجر.


وأشار إلى أن هذه المواسم الإيمانية ليست فقط لزيادة العمل، بل لتغيير حال الإنسان، مؤكدًا أن الله يمنح عباده نفحات خاصة في أيام معينة، ينبغي اغتنامها وعدم التفريط فيها.


وأضاف أن التوبة تُعد البداية الحقيقية لأي طريق صالح، فهي ليست قاصرة على المذنبين فقط، بل هي منهج حياة للمؤمن، وبوابة الدخول إلى رحمة الله ورضوانه.


استثمار الأيام المباركة بالطاعات

ودعا إلى استثمار الأشهر الحرم في الإكثار من الطاعات، من صلاة وذكر وصدقة، مؤكدًا أنها فرصة حقيقية لمضاعفة الأجر ورفع الدرجات، وتحقيق التقوى التي هي غاية كل عبادة.

مركز الأزهر العالمي كيفية التقرب الى الله الدكتور السيد عرفة شهر ذي القعدة مع الناس الأشهر الحرم

مصر و7 دول عربية وإسلامية تدين انتهاكات إسرائيل بالمسجد الأقصى والضفة
