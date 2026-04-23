يتم الليلة، ومع تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا، تقديم الوقت بمقدار ساعة واحدة، ليصبح غدًا الجمعة، الرابع والعشرين من شهر أبريل لعام 2026، هو اليوم الأول الذي تُؤدى فيه الصلوات الخمس وفقًا للنظام الصيفي.

وهذا التعديل الزمني يستوجب من كل مسلم إعادة ضبط ساعته الذهنية والعملية لتتوافق مع أوقات الصلاة الجديدة، حيث سيستمر هذا التوقيت في تنظيم مواعيد أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى نهاية شهر أكتوبر القادم.

وفيما يلي مواعيد الصلاة بعد تقديم الساعة

أولًا: محافظة القاهرة

صلاة الفجر: يرفع الأذان في تمام الساعة 4:46 صباحًا.

صلاة الظهر: يحين موعدها عند الساعة 12:53 ظهرًا.

صلاة العصر: تقام في تمام الساعة 4:29 مساءً.

صلاة المغرب: يؤذن لها عند الساعة 7:28 مساءً.

صلاة العشاء: تؤدى في تمام الساعة 8:51 مساءً.

ثانيًا: محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر: يبدأ وقتها عند الساعة 4:48 صباحًا.

صلاة الظهر: يرفع الأذان في تمام الساعة 12:58 ظهرًا.

صلاة العصر: يحين الموعد عند الساعة 4:36 مساءً.

صلاة المغرب: يؤذن لها عند الساعة 7:35 مساءً.

صلاة العشاء: تقام الصلاة عند الساعة 8:59 مساءً.

ويجب التأكيد على أن صلاة الجمعة غدًا ستكون أولى الشعائر التي تُقام بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

