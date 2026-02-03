على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب

أجابت الدكتورة سناء السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: على من يجب الصيام؟ مؤكدة أن الصيام فريضة على كل مسلم، موضحة أن كلمة «كل مسلم» لا بد أن تتوافر فيها مجموعة من الشروط التي حددتها الشريعة الإسلامية.

وأضافت السعيد، خلال حلقة حوارها ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة" الناس": أن من شروط وجوب الصيام أن يكون المسلم بالغًا، فالصيام غير مفروض على الأطفال، وأن يكون عاقلًا، فالصوم لا يجب على غير العاقل.

وأضافت أن من الشروط أيضًا خلو الإنسان من الموانع الشرعية، مثل الحيض والنفاس في حق النساء، إلى جانب خلوه من الأعذار كحال المرض أو السفر، مشيرة إلى أن المريض والمسافر يُرخص لهما في الفطر في شهر رمضان إذا كان الصيام يشق عليهما، وذلك من باب التيسير ورفع الحرج.

