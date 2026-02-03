إعلان

ما حكم إلقاء موعظة عند القبر بعد الدفن؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

07:10 م 03/02/2026

دار الإفتاء المصرية

ما حكم إلقاء موعظة عند القبر بعد الدفن؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أن من الأمور المستحبة شرعًا إلقاء خطبة أو موعظة عند القبر أثناء الدفن أو بعده؛ فعن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: خرجنا مع النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم في جِنازة رجلٍ من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولمَّا يُلحَد، فجلس رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، وجلسنا حوله، وكأنَّ على رؤوسنا الطير، وفي يده عودٌ ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: «اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا»، ثم قال: «إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ....»، أخرجه أحمد.

ما أفضلية كثرة عدد المصلين على الجنازة؟

ما أفضلية كثرة عدد المصلين على الجنازة؟.. سؤال سبق أن تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة أن النصوص تواردت من السنة النبوية أنَّ كثرة المصلين على الميت شفاعة ومغفرة له؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ» أخرجه مسلم.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، أن صلاة الجنازة فيها دعاء للميت بالرحمة والمغفرة، وكثرة المصلين تعني مزيدًا من الدعاء، وهو ما يرجى معه قبول الدعاء وإجابة الشفاعة.

دار الإفتاء المصرية إلقاء موعظة عند القبر بعد الدفن لجنة الفتوى كثرة عدد المصلين على الجنازة كثرة المصلين على الميت شفاعة

