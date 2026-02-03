ماذا نفعل في النصف الثاني من شعبان؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

أجاب الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال الكثيرين عن أعمال العباد في النصف الثاني من شهر شعبان، مشيرًا إلى أن هذا الوقت فرصة عظيمة للاستعداد لشهر رمضان، وزيادة الأعمال الصالحة، والتوبة إلى الله قبل حلول الشهر الكريم، مؤكدًا أن النصف الثاني من شعبان يحمل فضلًا عظيمًا ووقتًا مناسبًا لتعزيز الطاعات والذكر والدعاء وقراءة القرآن.

وأوضح الشيخ أحمد خليل، في تصريحات خاصة لمصراوى، أن من السنة الإكثار من الصيام التطوعي في هذه الفترة، خاصة صيام يومي الاثنين والخميس، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يحرص على صيام الأيام البيض من كل شهر، وأن صيام النصف من شعبان له فضل خاص للاستعداد لشهر رمضان.

وأشار الشيخ أحمد خليل، إلى أهمية الإكثار من الاستغفار والتوبة، وتصفية القلب من الحقد والبغضاء، واغتنام هذا الوقت لزيادة الصدقات والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، لأن الأعمال الصالحة في هذه الفترة تكون سببًا لرفع الدرجات وتكفير الذنوب، مضيفًا أن الدعاء المستمر في هذه الأيام مقبول بشكل كبير، خاصة أن الله سبحانه وتعالى يتنزل برحمته ويستجيب لعباده الصالحين.

وأضاف أن العباد في النصف الثاني من شعبان يجب أن يستعدوا روحيًا وبدنيًا لشهر رمضان، بالابتعاد عن المعاصي، وزيادة الطاعات، ومراجعة النفس، وتثبيت النية الصافية لاستقبال رمضان بقلوب نقية، مؤكداً أن ذلك يعين على أداء الصيام والقيام والعبادات بخشوع.

وذكر الشيخ أحمد خليل أن النصف الثاني من شعبان فرصة عظيمة لمضاعفة الحسنات بالأعمال الصغيرة مثل: قراءة القرآن ولو قليلًا، تلاوة الأذكار، الصلاة على النبي ﷺ، والاعتناء بالوالدين والجيران، وأن هذه الأعمال تزيد من الحسنات وتعد زادًا للعباد في رمضان.

ودعا إلى اغتنام الأيام المتبقية من شعبان بالإكثار من الطاعات، والحرص على الاستعداد النفسي والروحي لشهر رمضان، مؤكدًا أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام سبب للبركة والخير والسكينة في النفس والمجتمع، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، ويعينهم على اغتنام هذه الأيام المباركة.

