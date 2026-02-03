أمين الفتوى: شهر شعبان هو بداية موسم الطاعات وصولًا إلى رمضان

أوضح الدكتور أحمد بسيوني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن شهر شعبان يتميز بمكانة خاصة في الإسلام، إذ يُعد موسمًا عظيمًا من مواسم الخيرات والطاعات، مشيرًا إلى أن سبب تسمية الشهر بهذا الاسم يعود إلى عدة معان، منها أن الخيرات تتشعب فيه، وأنه طريق يوصل إلى رمضان، كما أنه يظهر بين شهرين جليلين هما رجب ورمضان.

وأضاف بسيوني، خلال حديثه ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يكثر من الصيام في شعبان، لأنه شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، مبينًا أن بعض العلماء ذكروا أن النبي كان يجمع فيه الأيام التي لم يتمكن من صيامها في شهور أخرى، بينما رأى آخرون أنه كان يصوم الاثنين والخميس ويكمل ما فاته من أيام ليحوز فضل الصيام كاملًا.

وأكد أن أفضل صيام التطوع هو صيام شهر شعبان، باستثناء اليومين الأخيرين منه حتى لا يختلط الأمر على الناس مع بداية رمضان.

اقرأ ايضًا:

4 عبادات في ليلة النصف من شعبان ونهارها.. يكشف عنها علي جمعة

ما حكم الدعاء والصلاة والصيام في ليلة النصف من شعبان؟.. عالم أزهري يجيب

أسامة قابيل: في هذا الوقت ينزل الله إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان

هل لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة حرام؟.. أمين الفتوى يجيب