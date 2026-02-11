إعلان

موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الأربعاء 11 فبراير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

04:16 م 11/02/2026

أذان مغرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 11 فبراير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة المغرب، اليوم الأربعاء 11 فبراير، في تمام الساعة 5:40 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 م، الموافق 23 من شعـبان 1447 هـ:

الفجر 5:11 ص

الشروق 6:38 ص

الظُّهْرِ 12.09 م

العصر 3:17 م

المغرب 5:40 م

العشاء 6:59 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم يا أرحم الراحمين، تَعطَّف علينا، واغمرنا بعفوك ورحمتك، يا رب العالمين.

يا رحمن يا رحيم، استجب دعاءنا ولا تردنا خائبين؛ فاشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وسدِّد الديون عن المديونين، وانصر جنودك في الأرض، يا أرحم الراحمين.

وصلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه، إلى يوم الدين.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

أذان المغرب أركان الإسلام صلاة المغرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد 15 عاماً.. الإعدام لمتهم شارك في مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً بالمنيا
أخبار المحافظات

بعد 15 عاماً.. الإعدام لمتهم شارك في مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً بالمنيا

برلمانية الوفد ترفض التشكيل الوزاري الجديد: لا يمثل الحد الأدنى من التغيير
أخبار مصر

برلمانية الوفد ترفض التشكيل الوزاري الجديد: لا يمثل الحد الأدنى من التغيير
أول رد من صحة القليوبية على إصابة رضيع بشلل رباعي بسبب تركيب "كانيولا"
أخبار المحافظات

أول رد من صحة القليوبية على إصابة رضيع بشلل رباعي بسبب تركيب "كانيولا"
لحظة بلحظة.. الأهلي 2 - 0 الإسماعيلي.. الدوري المصري (استراحة الشوط الأول)
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي 2 - 0 الإسماعيلي.. الدوري المصري (استراحة الشوط الأول)
3 قرارات عاجلة من النيابة الإدارية بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية بسقارة
حوادث وقضايا

3 قرارات عاجلة من النيابة الإدارية بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية بسقارة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء