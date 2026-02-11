إعلان

موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الأربعاء 11 فبراير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

07:30 ص 11/02/2026

موعد أذان الظهر

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 11 فبراير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الأربعاء 11 فبراير، في تمام الساعة 12.09 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 م، الموافق 23 من شعـبان 1447 هـ:

الفجر 5:11 ص
الشروق 6:38 ص
الظُّهْرِ 12.09 م
العصر 3:17 م
المغرب 5:40 م
العشاء 6:59 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:


اللهم يا أرحم الراحمين، تَعطَّف علينا، واغمرنا بعفوك ورحمتك، يا رب العالمين.
يا رحمن يا رحيم، استجب دعاءنا ولا تردنا خائبين؛ فاشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وسدِّد الديون عن المديونين، وانصر جنودك في الأرض، يا أرحم الراحمين.
وصلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه، إلى يوم الدين.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

