موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الأربعاء 11 فبراير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

11:54 م 10/02/2026

الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 11 فبراير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الأربعاء 11 فبراير، في تمام الساعة 5:11 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:38 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 م، الموافق 23 من شعـبان 1447 هـ:

الفجر 5:11 ص
الشروق 6:38 ص
الظُّهْرِ 12.09 م
العصر 3:17 م
المغرب 5:40 م
العشاء 6:59 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا.. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا.. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا.. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.. واجعل الموت راحة لنا من كل شر..
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا..
اللهم ارزقنا لذة الطاعة وحلاوة الإيمان.. وراحة البال وطمأنينة القلب..
اللهم اجعلنا من الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
"نيويورك تايمز" تكشف عن مسودة خطة أمريكية لنزع سلاح حماس.. فماذا تتضمن؟
"مونيكا بيلوتشي وأعلى تكلفة إنتاجية بالشرق الأوسط".. معلومات عن فيلم "7
ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
بيراميدز يودع 6 لاعبين في الميركاتو الشتوي.. من هم؟
