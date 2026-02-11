إعلان

دينا أبو الخير: ذاكرة الجلد إعجاز علمى يؤكد صدق القرآن

كتب : محمد قادوس

02:06 م 11/02/2026

وزارة الأوقاف

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن القرآن الكريم أشار إلى إعجاز علمى بالغ الدقة فى موضع الحديث عن شهادة الجوارح على الإنسان، مؤكدة أن ما توصل إليه العلم الحديث بشأن ما يُعرف بـ«ذاكرة الجلد» يلفت الانتباه إلى عظمة النص القرآنى وسبقِه العلمى.

وأضافت أبو الخير، خلال تقديم برنامجها" وللنساء نصيب" المذاع على قناة" صدى البلد": أن العلماء اكتشفوا أن للجلد ذاكرة قادرة على تسجيل ما يمر به الإنسان من مؤثرات وأحداث، مشيرة إلى أن الأبحاث الطبية تحدثت عن تسجيل الجلد للأمراض والتغيرات التى يتعرض لها، بل وتأثير ذلك فى تكرار بعض الأمراض الجلدية، إضافة إلى ما كشفه العلم من تفاصيل مذهلة تتعلق بزراعة الجلد من إنسان لآخر.

وأوضحت أن هذه الاكتشافات، وإن كانت تُطرح من زاوية طبية بحتة، فإنها تعزز لدى المؤمنين اليقين فى صدق قول الله عز وجل، لافتة إلى أن القرآن أخبر بأن الجلود والألسنة والجوارح ستنطق يوم القيامة بإذن الله، وتشهد على ما قام به الإنسان منذ ولادته.

وشددت على أن هذه الحقائق ينبغى أن تدفع الإنسان إلى محاسبة نفسه قبل ذلك المشهد العظيم، مستشهدة بقوله تعالى: {بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ}، موضحة أن البصيرة هى نور يقذفه الله فى القلب، يختلف عن مجرد البصر، وتمكّن الإنسان من رؤية الحقائق بوضوح داخلى وفهم عميق.

