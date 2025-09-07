هل الخسوف غضب من الله؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن الخسوف والكسوف ليسا دليلًا على غضب الله، وإنما هما آيتان من آياته سبحانه وتعالى التي يخوّف بها عباده ليعودوا إلى ذكره والإنابة إليه.

وأوضح خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المتفق عليه: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والدعاء»، مشيرًا إلى أن النبي نفى أن يكون الكسوف أو الخسوف مرتبطًا بموت عظيم أو غضب خاص من الله على أحد.

وأشار إلى أن الواجب عند حدوث الخسوف أو الكسوف هو الهرع إلى الصلاة والدعاء والاستغفار والتصدق، لا الخوف المبالغ فيه أو إطلاق الشائعات التي تخالف السنة النبوية.

وأضاف أن هذه الظواهر الكونية تذكير للبشر بعظمة الخالق سبحانه، ودعوة للتأمل في الكون، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ [الإسراء: 59].

وأكد الشيخ أحمد خليل، على أن هذه الأحداث تجعل المسلم أكثر خشوعًا وخضوعًا لله، فهي رسائل رحمة وتنبيه لا رسائل غضب وانتقام.

اقرأ أيضاً:

يمنع زوجته من الجلوس أمام أعمامها دون حجاب فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب

هل السجود في الصلاة للتسبيح فقط ولا يجوز التحدث إلى الله؟.. أمين الفتوى يوضح

5 ردود شرعية على ادعاء بدعية الاحتفال بالمولد النبوي.. يكشف عنها عالم أزهري