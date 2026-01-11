ما حكم رفع اليدين عند تكبيرات صلاة الجنازة والعيدين؟.. عالم أزهري يوضح

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، رسالة من شخص يقول في رسالته: ما حكم رفع اليدين عند تكبيرات صلاة العيدين والجنازة؟.. ليوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، يقول العالم الأزهري إن الإجماع منعقد على مشروعية رفع اليدين في التكبيرة الأولى من صلاتي العيد والجنازة، وقد نقل هذا الإجماع ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم، واختلفوا في رفعهما في سائر التكبيرات.

وأوضح لاشين أن الجمهور من علماء الشافعية والحنابلة الحنفية ذهبوا إلى استحبابها في صلاة العيدين، لأنها بمنزلة تكبيرة الافتتاح، وذهب المالكية إلى أنه لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، وهو المشهور من المذهب لشبه بقية التكبيرات بتكبيرات السجود. وذهب الشافعية والحنابلة إلى استحبابها أيضاً في تكبيرات الجنازة لشبهها بالأولى، لأنها تفعل مثلها حال القيام والاستواء، ولأنها تكبيرات لا تتصل بسجود ولا قعود، فسن لها رفع اليدين كتكبيرة الإحرام، ولورود ذلك عن ابن عمر عند البيهقي بسند صحيح.

وتابع: أما الحنفية والمالكية فيرون عدم الرفع إلا في التكبيرة الأولى للجنازة. والراجح -والله أعلم- التخيير بين الرفع وعدم الرفع لقوة المدرك عند الفريقين في صلاة العيدين، وفي صلاة الجنازة.

وختم لاشين فتواه موضحًا أن المسألة إذاً من المسائل التي يستحب فيها مراعاة الخلاف، لعدم ثبوت حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقوي أحد الرأيين.. والجهر فيهما مستحب للإمام دون المأموم، لأن مقصود الإمام الإعلام دون المأموم.. والله أعلم.

اقرأ أيضاً:

فاتتني صلاة المغرب فهل يجوز قضاؤها بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يوضح

هل الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل مباح شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب