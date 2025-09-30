موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الثلاثاء، الموافق 30 سبتمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر، في تمام الساعة 5:21 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:48 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر:

الفجر 5:21 ص

الشروق 6:48 ص

الظُّهْرِ 12:45 م

العصر 4.09 م

المغرب 6:42 م

العشاء 7:59 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهمَّ إنَّا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك، وعوائد إحسانك وجميع سترك. اللهمَّ احرسنا عند الغنى من البطر، وعند الفقر من الضجر، وعند الكفاية من الغفلة، وعند الحاجة من الحسرة.

اللَّهُمَّ افتح لنا أبواب رزقٍ لا تُغلق، وخيراً لا ينقطع، وراحةً تسكن بها نفوسنا.

اللَّهم إنّا نعوذ بك من ضيق الصدر وضيق الرزق، ونسألك غِنىً يُغنينا عن سؤال غيرك، وفرجاً قريباً يملأ قلوبنا طمأنينة وسكينة.

اللهٰم إنا نسألك إيمانا يملأ قلوبنا ورضا يغمر أرواحنا، وتوفيقا يرافق خطانا.

اللهم ارزقنا رزقا وتوفيقا لا يحد، وبركة في العمر والمال والولد، وافتح لنا أبواب الخير والعمل، واجعلنا ممن يحسنون الظن بك، واجعل لنا من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل دعاء قبولاً، ومن كل رزق زيادة ومن كل توفيق نجاحاً.

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا برحمتك ياارحم الراحمين.

اللهم صلّ على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.