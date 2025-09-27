هل الرسم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم وما فعله النبي بخط يده (فيديو)

كتب - علي شبل:

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم ممارسة الرسم وتصوير الأشخاص والمناظر الطبيعية، موضحاً أن موهبة الرسم موهبة سامية تربط بين الوجدان والعقل وتتيح للإنسان التعبير عما بداخله ونقل أفكاره وثقافته إلى الآخرين.

وأشار خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الرسم كوسيلة تعليمية، حيث رسم خطاً مستقيماً وخطوطاً متفرعة ليعلّم الصحابة معنى الأمل والأجل والابتلاءات، وهو ما يثبت أن الرسم قد يكون وسيلة دعوية وتربوية إذا كان الهدف منه نبيلاً.

وأكد أن رسم المناظر الطبيعية أو المشاهد الجميلة أو الرسومات التعليمية أمر مباح شرعاً، بل قد يكون نافعاً ثقافياً وفكرياً، أما إذا كان الرسم يتضمن ما يخدش الحياء أو ينتهك الحرمات فهو مرفوض شرعاً.

وأضاف الشيخ حسن اليداك أنه لا مانع من رسم صور الأشخاص تخليداً لذكراهم أو تقديراً لأثرهم في حياتنا، مثل رسم صورة الجد أو الجدة، مبيناً أن ذلك يشبه الصور الفوتوغرافية الحديثة ولا حرج فيه شرعاً.

وقال: "الرسم إذا كان وسيلة للخير أو لنقل القيم الجميلة والمعاني الراقية فهو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا استخدم في نشر الفساد أو الفحش فهو محرّم".

رأي الأزهر في رسم الأشخاص

وفي السياق نفسه، كان مركز الازهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني كشف عن حكم رسم الأشخاص، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه في وقت سابق من شخص يقول:" ما حكم رسم الأشخاص؟"

وفي ردها، أوضحت لجنة الفتاوى أنه قد اختلف الفقهاء في حكم الرسم على أقوال، فمنهم من ذهب إلى التحريم مطلقًا؛ لعموم الأدلة الواردة في ذلك، منها قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» صحيح البخاري.

ومنهم من ذهب إلى التحريم إذا كانت هذه الرسومات لكائنات حية تامة.

ومنهم من ذهب إلى الإباحة والجواز، وهذا ما نرجحه - تقول لجنة الفتاوى الإلكترونية - إذا لم يكن الغرض من هذه الرسومات التعظيم، أو مضاهاة لخلق الله عز وجل. أو إظهار ما أمر بستره، ولا فرق في ذلك سواء أكان الرسم عن طريق الفوتوشوب أم باليد.

