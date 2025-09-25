قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إن اليقين يعالج الكثير من أمراض العصر مثل اليأس والقنوط والكآبة، مشيرًا إلى أن الله تعالى أمرنا بالتوكل عليه فقال:" فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ".

وأضاف القصبي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن من يتوكل على الله حق التوكل لا يعرف الكآبة ولا اليأس، ويرى الأشياء دائمًا ببشرى واستبشار بالخير، مؤكدًا أن التعامل باليقين مع الله يبعث الطمأنينة في القلب والسعادة في الحياة، وأن الله خلق الإنسان ليحيا حياة طيبة.

وأوضح أستاذ الحديث، أن صفات المتقين جاءت واضحة في القرآن الكريم، وأن على كل مسلم أن يسأل نفسه إن كانت هذه الصفات متوفرة فيه، فإن وجدها حمد الله، وإن لم يجدها سعى بجد واجتهاد للوصول إليها.

وبيّن أن من أهم صفات أهل اليقين الإيمان بالغيب، وهو الذي يجعل الإنسان مستقيم العقل، بعيدًا عن الانحراف، ويسعى في الخير، ويطيع أوامر الله ويجتنب نواهيه عن يقين بأن الأوامر كلها خير والنواهي كلها ضرر.

وأشار القصبي إلى أن من صفات أهل اليقين إيمانهم بأن الله وحده سيحاسب العباد يوم القيامة، ويقينهم بأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، فلا العطاء دليل رضا ولا المنع دليل غضب، مستشهدًا بقول الله تعالى:" وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌۢ بَصِير".

ونوه أستاذ الحديث بأن اليقين هو مفتاح الطمأنينة والسعادة، داعيًا إلى السعي لاكتساب صفات أهل اليقين من إيمان بالغيب، وإقامة للصلاة، وتوكل على الله، واليقين بأن الأرزاق مقدّرة بقدر الله العليم الخبير.

أول ما ينبغي على الإنسان أن يفعله في وقت الشدة:

وقال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، في وقت سابق له إن أول ما ينبغي على الإنسان أن يفعله في وقت الشدة أو المحنة هو أن يوقن بأن كل ما يجري في الكون إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، مشددًا على أن هذا الاعتقاد هو الخطوة الأولى نحو الطمأنينة وتجاوز الأزمات.

وأضاف تمام خلال حلقة سابقه له مذاعه على قناة" الناس": أن الشدائد والابتلاءات من سنن الله في خلقه، وهي دليل إيمان وليست دليلاً على غضب الله، مشيرًا إلى قول الله تعالى: "أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ"، أي لا يُختبرون ولا يُمتحنون. فالمؤمن لا بد أن يمر بابتلاءات، ومن خلالها تظهر حقيقة الإيمان، هل يصبر ويرضى أم يجزع ويسخط.

وأن القرآن الكريم أوضح طبيعة الحياة بقوله: "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ"، أي تعب ومشقة، مشيرًا إلى أن هذه المصاعب هي التي ترفع من درجات المؤمنين وتقرّبهم من الله، وأن أحد الصالحين قال: "البلاء في ظاهره كرب، وفي باطنه قرب من الله.

وبيّن أن المؤمن حين يتعرض للمحن والشدائد فإنه يلجأ إلى الله، فيجد في ذكره طمأنينة وسكينة ورحمة، مستشهدًا بقول الله تعالى: "الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ."

وحذر تمام من الوقوع في فخ الحزن المفرط، موضحًا أن من أعظم وظائف الشيطان إيقاع الناس في الحزن، لقوله تعالى: "إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا"، لأن الحزن إذا استحوذ على قلب الإنسان، دفعه إلى الابتعاد عن الله، واليأس، وفقدان الثقة في رحمة الله.

واكد على أن القرآن دائمًا ينهى عن الحزن، مستدلًا بقصة أم موسى عليه السلام، حين قال الله لها: "وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ"، رغم شدة الموقف وخوف الأم على ابنها الرضيع، ومع ذلك كان التوجيه الإلهي واضحًا: لا تخافي، لا تحزني، فالنتائج بيد الله وهو أرحم الراحمين.

وقال تمام: في وقت الشدة لا تبحث عن مخرج بقدر ما تبحث عن معنى.. ومعنى الشدة في حياتك هو أن تزداد قربًا من الله لا بعدًا عنه.

دعاء نبوي يبعث السكينة والطمأنينة في القلب:

وكان الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، من خلال فيديو قديم له نشره عبر قناته على يوتيوب، قد كشف عن دعاء نبوي جميل كان يقوله النبي-صلى الله عليه وسلم- كثيرًا، ويعلمه للصحابة، ناصحًا بترديد هذا الدعاء النبوي وحفظه وكتابته والدعاء به كل يوم.

وأشار الداعية على نفسه وقال إن في الحقيقة عندما بدأت أردد هذا الدعاء كل يوم فلا تتخيلوا حجم الطمأنينة والسكينة والقوة والشعور بالسند من الله تبارك وتعالى.

وأوضح خالد أن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يقول في دعائه "اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، اللهم اغفر زلتي واقبل توبتي وأجب دعوتي واسلل سخيمة صدري".

