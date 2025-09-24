كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أفضل وقت لصلاة قيام الليل وعدد ركعاتها، وذلك رداً على سؤال عن معنى صلاة قيام الليل وعدد ركعاتها ووقتها، وهل هناك دعاء محدد في قيام الليل؟.

وفي رده، أوضح «شلبي»، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن قيام الليل يشمل أي صلاة يؤديها المسلم بعد صلاة العشاء وحتى أذان الفجر، سواء كانت ركعة واحدة مثل صلاة الوتر أو أكثر، مشيرًا إلى أن هذا الوقت كله وقت قيام ليل.

وأضاف أن قيام الليل ليس له حد معين في عدد الركعات، فقد يصليه المسلم ركعتين أو أربع أو ثماني ركعات أو أكثر إلى ما شاء الله، مستشهدًا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة.

وأكد أن قيام الليل من السنن العظيمة وأعمال البر التي يضاعف الله بها الأجر، وكلما زاد العبد في عدد الركعات زاد ثوابه.

وعن الدعاء في قيام الليل، أوضح أمين الفتوى أنه لا يوجد دعاء محدد يجب قوله، لكن يجوز الدعاء في السجود، أو بعد التشهد وقبل التسليم، أو في القنوت بصلاة الوتر، حسب ما ورد عن الفقهاء.

ونصح «شلبي»، باغتنام هذا الوقت المبارك، والإكثار من الدعاء فيه لما فيه من بركة وقرب من الله عز وجل.

هل قيام الليل كان فرضًا على الرسول؟

وفي السياق نفسه، كان الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أوضح أن قيام الليل كان مفروضًا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من أنه في حقنا نافلة، إذ وجه إليه أمرًا بقيام الليل، فيقول تعالى: " يا أيها المزمل * قم الليل إلا قليلا * نصفه أو انقص منه قليلا * أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا".

وأضاف جمعة في إحدى حلقاته المذاعة سابقا عبر قناة "سي بي سي": أن الله سبحانه وتعالى قال موجهًا كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم أيضًا: "إن لك في النهار سبحًا طويلًا"فلا ينام في الليل، بل يعبد الله فيه، وذكر جمعة أن هناك علاقة غريبة بين القرآن والليل، إذ يقول تعالى أيضًا: "إنا أنزلناه في ليلة مباركة" أي أنه نزل ليلًا، ويقول تعالى أيضًا: "ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا"، مشيرًا إلى أننا لا نعرف طبيعة العلاقة بين القرآن والليل إلا أنها ثابتة في القرآن، وأكد جمعة أن قيام الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عليه قيام الليل كما فرض على سائر الناس الصلوات الخمس تمامًا.

