أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، عن عمر يناهز 81 عامًا.

ووفقا للديوان الملكي سيصلى على سماحة المفتي في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض بعد صلاة عصر هذا اليوم، ووجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأن تقام عليه صلاة الغائب أيضًا في المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة وجميع مساجد المملكة بعد صلاة العصر هذا اليوم.

ما هي صلاة الغائب؟

صلاة الغائب هي صلاة جنازة تُؤدى على ميت لم يُصلَّ عليه في مكان وجوده الحالي، أي أنه غائب عن المصلين، سواء كان في بلد آخر أو لم يتمكن المصلون من الوصول إلى مكان الجثمان. تُصلى بنفس طريقة صلاة الجنازة العادية، وهي صلاة قائمة (بدون ركوع أو سجود) تتكون من أربع تكبيرات.

حكمها الشرعي

حكم صلاة الغائب في الشريعة الإسلامية محل اختلاف بين العلماء، ولكن الرأي الراجح عند كثير من الفقهاء هو أنها مشروعة في حالات معينة. فيما يلي تفصيل الحكم:

1. مشروعيتها:

استند العلماء المجيزون لصلاة الغائب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت في صحيح البخاري ومسلم أنه صلى صلاة الغائب على النجاشي، ملك الحبشة، عندما توفي في الحبشة، فقال النبي: "إن أخًا لكم بالحبشة قد مات، فقوموا فصلوا عليه"، فصلى بهم صلاة الجنازة.. ويُعتبر هذا الحديث الأصل في مشروعية صلاة الغائب.

2. الشروط والحالات التي تُصلى فيها:

- عند الحنفية والمالكية: يرون أن صلاة الغائب جائزة إذا لم يُصلَّ عليه في مكان وفاته، أو إذا كان شخصًا ذا فضل أو مكانة دينية أو اجتماعية (كالعلماء أو القادة).

- عند الشافعية والحنابلة: يجوز صلاة الغائب مطلقًا، سواء صُلي على الميت في مكانه أم لم يُصلَّ عليه، لعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

- الحالة الشائعة في السعودية: تُصلى صلاة الغائب غالبًا على أشخاص بارزين (كعلماء أو قادة) أو في حالات استثنائية بناءً على توجيهات ولي الأمر، كما حدث في حالة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ (23 سبتمبر 2025) حيث وجه الملك سلمان بإقامتها في الحرمين الشريفين ومساجد المملكة.

3. شروط صحة الصلاة:

- أن تكون بنية صلاة الجنازة على الميت الغائب.

- أن يُعلم بوفاة الشخص يقينًا.

- أن تُؤدى بنفس أحكام صلاة الجنازة (أربع تكبيرات، مع الأدعية المشروعة).

- يُفضل أن تُصلى جماعة، لكن يجوز أن تُصلى فرادى عند بعض الفقهاء.

4. خلاف العلماء:

- بعض العلماء، خاصة من الحنفية وبعض المالكية، قيَّدوا مشروعيتها بحالات خاصة (مثل عدم وجود من يصلي على الميت في مكانه)، بينما الشافعية والحنابلة وسَّعوا في جوازها.

- الرأي الراجح في المملكة العربية السعودية، بناءً على فتاوى هيئة كبار العلماء، أنها مشروعة خاصة إذا كان الميت ذا مكانة دينية أو اجتماعية، أو بناءً على توجيه ولي الأمر.

كيفية أداء صلاة الغائب

- تُؤدى صلاة الغائب مثل صلاة الجنازة:

1. التكبيرة الأولى: قراءة الفاتحة.

2. التكبيرة الثانية: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (كالصلاة الإبراهيمية في التشهد).

3. التكبيرة الثالثة: الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة (مثل: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة).

4. التكبيرة الرابعة: الدعاء للمسلمين عامة، ثم التسليم.

- لا تتطلب وجود الجثمان، وتُصلى في المساجد أو الحرمين الشريفين كما في حالة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ- رحمه الله تعالى.

