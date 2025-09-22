كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما أحقية زوجي في المرتب الخاص بي؟ وهل لي ذمة مالية خاصة بي؟ أجاب على ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور، نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وقال المفتي، لا حقَّ للزوج في المرتب الخاص بزوجته الناتج عن العمل الخاص بها.

وأضاف عياد، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: أن للزوجة ذمَّة مالية مستقلَّة عن مال زوجها، والاندماج المالي ليس من مقتضيات عقد الزواج، إلا أن يشترط عليها قبل الزواج أخذ جزء من مالها نظير الإذن لها في العمل.

وحول حكم خلط الذمة المالية للزوجة والزوج، قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لابد أن يستقر في أذهاننا إن كل إنسان له ذمة مالية مستقلة عن الآخر، وبالتالى لا يجوز الخلط بين الذمة المالية للزوج، و الذمة المالية للزوجة، فهنا ستضيع الحقوق إذا اختلط الأمر.

وأضاف فخر، خلال حلقة قديمة ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": وحتى نعطي كل واحد حقه، لابد أن يرجع الأب لزوجة ابنه قيمة الذهب بالجرام ويسدده لها عينا، بمعنى أخذ 30 جرام ذهب يرجع لها ذهب، لو صعب هذا الأمر ولا يوجد قدرة مالية، فيقوم بحساب قيمة الذهب ويعطي لها حقها بالمتر من الأرض ويكتب باسمها وليس باسم زوجها.

ونصح أمين الفتوى هذا الشخص أن يقوم بتسديد هذا الدين والتخلص من حقوق الناس في الدنيا، لكن نأخذ حق الناس ونشترى به أرض ونقول لها هذا حق زوجك فهذا حرام.

وفي فتوي اخري حسم فيها الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، جدلا أثاره مؤخرا أحد البرامج الفضائية حول منظور المجتمع والشرع لمشاركة الزوجة العاملة أو التي لها مال خاص في نفقات بيت الزوجية.

وقال أمين الفتوى انه إذا كانت الحقيقة الأُوْلَى أنَّ مال الزوجة لا يملكه الرَّجُل ولا يحق له التصرف فيه إلا بإذنها ورضاها التام، فإن الحقيقة الراسخة الثانية أنَّ الزوجة الأصيلة التي تدرك قيمة بيتها وأسرتها تختار أن تشارك في نفقات البيت أو تساهم في تحسين مستوى المعيشة.

وأضاف ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: وهذه المساهمة نابعة من طيب خاطرها ورغبتها في العطاء، وهو ما عهدناه في نساء مصر الأصيلات اللاتي يضربن أروع الأمثلة في العطاء والتفاني من أجل أسرهن، دون أن ينتقص ذلك من حقهن الكامل في أموالهن الخاصة.

وختم ربيع مثنيا على المرأة المعطاءة والمشاركة في مسؤولية بيت الأسرة قائلًا: المرأة المصرية الأصيلة... مالُـها لها وعطاؤُها كَرَم.

