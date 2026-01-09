كتب - علي شبل:

بعد تصدر شعار أو لوجو مكتوب عليه عبارة "صلّي على النبي" مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، إثر تداول صورة بسيطة تحمل العبارة على نطاق واسع عبر تطبيق واتساب ومنصات السوشيال ميديا الأخرى، ينشر مصراوي 7 صيغ رائعة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، للعلماء والأولياء والصالحين:



- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ، مِيمِ الْمَجْدِ، وَحَاءِ الرَّحْمَةِ ، وَمِيمِ الْمُلْكِ ، وَدَالِ الدَّوَامِ ، السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاضِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَسَلِّمْ ، عَدَدَ مَا هُوَ فِي عِلْمِكَ كَائِنٌ أَوْ قَدْ كَانَ ، كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ ، صَلاَةً دَائِمَةً بَدَوَامِ مُلْكِكَ ، بَاقِيَةً بِبَقَائِكَ ، لَا مُنْتَهَى لَهَا دُونَ عِلْمِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرِاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرِاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرِاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدَنَا إِبْرِاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَتَرَحَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرِاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرِاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ وَتَحَنَّنْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرِاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرِاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرِاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرِاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

- اللَّهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً، وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا، عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، الَّذِي تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ، وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ، وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ، وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ، وَحُسْنُ الْخَوَاتِيمِ، وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ، بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ.

- اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة توصلني إليه، وتجمعني عليه، وتقربني لحضرته، وتمتعني برؤيته، فأشاهده عياناً، وأراه يقظة ومناماً، وتقع عين قلبي على عين ذاته، وأحظى بعطفه وأفوز بمناجاته، وأهدني بنورك نور اليقين، وأيدني بروح منك يا أرحم الراحمين، وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

- اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

- اللهم صلِّ على سيدنا محمد صلاة تخرجني يا الله بها من ظلمات الوهم، وتكرمني بنور الفهم، وتوضح لي الشكل حتى يفهم، إنك أنت الأكرم الأعلم ولا أعلم، إنك علاَّم الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم.

- اللهم صلِّ صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.

