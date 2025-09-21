هل يجوز للأخ الزواج من امرأة أخيه بعد الطلاق؟.. أمين الفتوى: جائز بشرط

كتب - علي شبل:

ما حكم زواج الأخ من زوجة أخيه بعد الطلاق أو الوفاة؟.. سؤال تلقاه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أجاب عنه موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، أكد أمين الفتوى أن زواج الأخ من زوجة أخيه بعد الطلاق أو الوفاة جائز شرعًا ما دامت العدة الشرعية قد انقضت، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، ولا يوجد مانع شرعي من ذلك.

وحول آراء الفقهاء في تلك المسألة، أوضح فخر خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن القضية لا تتعلق بجواز شرعي فقط، بل يجب النظر إلى الظروف الاجتماعية المحيطة، مشيرًا إلى أن الزواج قد يكون مطلوبًا إذا كان يحقق مصلحة للأسرة، مثل كفالة أبناء الأخ المتوفى أو رعاية أبناء أخ طلق زوجته دون سبب مقبول، حتى لا يضيع الأطفال.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الأمر ليس واجبًا شرعيًا، ولكنه من الأفضل إذا كان يحقق مصلحة واضحة للأسرة ويحفظ الأبناء، أما إذا كان الطلاق وقع لأسباب تتعلق بسوء خلق الزوجة أو كثرة المشاكل التي كانت تسبب فتنة داخل الأسرة، فالأولى تجنب هذا الزواج حتى لا تُفتح أبواب جديدة للفتنة أو القطيعة بين الإخوة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على ضرورة النظر في عواقب الزواج قبل الإقدام عليه، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، داعيًا كل شخص إلى الموازنة بين المصلحة والضرر قبل اتخاذ القرار.

حكم طلاق الرجل لزوجته وهو على فراش الموت بغرض حرمانها من الميراث

ومن ضمن فتاوى الطلاق، كان الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، تلقى سؤالا من سيدة تقول إن زوجها طلقها وهو على فراش الموت بقصد حرمانها من الميراث، ومات أثناء شهور العدة، فما حكم الشرع؟

وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن الطلاق البائن يختلف عن الطلاق الرجعي، وأن البائن بينونة صغرى يمكن للزوجة العودة بعد عقد جديد، بينما البائن بينونة كبرى لا يمكن الرجوع فيه إلا بزواجها من رجل آخر.

وأضاف الشيخ محمد كمال، خلال لقاء سابق ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الطلاق في مرض الموت غالبًا يكون بائنًا، وأن مجرد وقوع الطلاق أثناء العدة لا يعني تلقائيًا أن الزوجة ترث، بل يعتمد الحكم على إجراءات القضاء، حيث يتحقق القاضي من الشهود والوقائع ليقرر ما إذا كانت الزوجة ترث أم لا، مشددًا على أن النية والقصد للزوج في هذا التصرف هي ما تحدد الحكم الشرعي.

وختم أمين الفتوى مؤكدًا أن تصرف الزوج الذي يطلق زوجته بقصد حرمانها من الميراث يُحاسب عليه أمام الله، ولكن الأمر النهائي متعلق بالقضاء الذي يثبت صحة الواقعة بناءً على الأدلة والشهود.

