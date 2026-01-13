إعلان

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الأربعاء 14 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

01:30 ص 13/01/2026

موعد أذان وصلاة الفجر

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 14 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الأربعاء 14 يناير، في تمام الساعة 5:20 ص، وياتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:52 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 م:

الفجر 5:20 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12.04 م

العصر 2:57 م

المغرب 5.16 م

العشاء 6:38 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم اجعلنا من الذين يُقال لهم يوم القيامة ادخلوها بسلام آمنين..

اللهم اسقنا من يد نبيك وحبيبك محمد صلي الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدًا..

اللهم اجعلنا من الذين طال عمرهم وحسن عملهم ورضيت عنهم وختمت لهم بخير وجمعتهم مع من يحبون في الفردوس الأعلى..

اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون..

الذين آمنوا وكانوا يتقون..

الذين تُفتح لهم أبواب السماء وتُقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.

اللهم آمين

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

صلاة الفجر أذان الفجر

