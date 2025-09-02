كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن الشرع الإسلامي يجيز إخراج الجثة حتى بعد مرور عدة شهور أو سنوات أو أكثر من الوفاة في حالة وجود شبهة سرقة أعضاء أو أي جريمة جنائية أخرى، وذلك بشرط صدور أمر قضائي واضح.

وأضاف خليل في تصريح خاص لمصراوي: أن هذا الإجراء لا ينافي حرمة الميت التي يحرص عليها الإسلام، حيث يشترط أن يتم الفتح تحت إشراف الجهات المختصة وبما يحفظ كرامة الجثمان، مؤكدًا أن المصلحة الشرعية تتطلب التحقيق في الجرائم وكشف الحقائق مهما طال الزمن.

وأوضح، أن الشريعة الإسلامية تولي أهمية كبيرة لرفع الظلم وتحقيق العدالة، ولذا فإن نبش القبور في مثل هذه الحالات يندرج ضمن الضرورات التي تجيز الخروج عن الأصل في حفظ حرمة الميت، موضحًا أن ضوابط صارمة يجب الالتزام بها لضمان احترام كرامة المتوفى وعدم التعدي على حقوقه.

وأشار خليل إلى أن هذا الفقه الشرعي يتوافق مع القوانين المدنية التي تحكم مثل هذه الإجراءات، مما يضمن تكامل بين الشرع والقانون في حماية الحقوق وتحقيق العدالة.

