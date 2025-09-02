إعلان

أحمد خليل: يجوز شرعًا إخراج الجثة بعد 3 شهور للتحقق من سرقة الأعضاء بأمر قضائي وبضوابط شرعية

05:29 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

الشيخ أحمد خليل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن الشرع الإسلامي يجيز إخراج الجثة حتى بعد مرور عدة شهور أو سنوات أو أكثر من الوفاة في حالة وجود شبهة سرقة أعضاء أو أي جريمة جنائية أخرى، وذلك بشرط صدور أمر قضائي واضح.

وأضاف خليل في تصريح خاص لمصراوي: أن هذا الإجراء لا ينافي حرمة الميت التي يحرص عليها الإسلام، حيث يشترط أن يتم الفتح تحت إشراف الجهات المختصة وبما يحفظ كرامة الجثمان، مؤكدًا أن المصلحة الشرعية تتطلب التحقيق في الجرائم وكشف الحقائق مهما طال الزمن.

وأوضح، أن الشريعة الإسلامية تولي أهمية كبيرة لرفع الظلم وتحقيق العدالة، ولذا فإن نبش القبور في مثل هذه الحالات يندرج ضمن الضرورات التي تجيز الخروج عن الأصل في حفظ حرمة الميت، موضحًا أن ضوابط صارمة يجب الالتزام بها لضمان احترام كرامة المتوفى وعدم التعدي على حقوقه.

وأشار خليل إلى أن هذا الفقه الشرعي يتوافق مع القوانين المدنية التي تحكم مثل هذه الإجراءات، مما يضمن تكامل بين الشرع والقانون في حماية الحقوق وتحقيق العدالة.

اقرأ أيضاً:

ما حكم الإشارة بإصبع السبابة اليُمنى وتحريكها في الصلاة؟.. الإفتاء توضح

‏‏كيف ترى النبي في المنام؟.. 5 خطوات يكشف عنها عمرو خالد

خلاصة القول في حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. يكشف عنه مجدي عاشور

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ أحمد خليل سرقة الأعضاء الشرع الإسلامي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تململ الاحتياط.. جيش إسرائيل على حافة الانهيار ويبحث عن جنوده بالواتسآب
توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح