‏‏كيف ترى النبي في المنام؟.. 5 خطوات يكشف عنها عمرو خالد

كتب - علي شبل:

كشف الداعية الإسلامي الدكتور عمرو خالد عن خطوات محددة، قد ينال شرف رؤيا النبي ﷺ في المنام.

وفي سؤال طرحه الداعية الإسلامي: كيف ترى النبى ﷺ فى المنام فى 5 خطوات؟، نصح خالد، عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي إكس، بالخطوات التالية:

1- أكثر من الصلاة على النبى فى يومك وليلتك.. ردد "اللهم صلِّ و سلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد".

2- اقرأ سيرة النبى ﷺ، فإن من قرأ سيرته أحبه ومن أحبه اشتاق إليه حتى يراه فى المنام.

3- أجبر خواطر الناس بالنهار.. فإن جبر الخواطر أحب الأخلاق إلى رسول الله.

4-أكثر من دعاء "اللهم ارزقنى رؤية رسول الله ﷺ فى منامى.

5- استشعر احتياجك لرسول الله.. فالذى ينام محتاجًا للماء يحلم بالأنهار والأمطار، كذلك الذى ينام محتاجًا لرسول الله ﷺ يراه فى منامه.

اقرأ أيضاً:

يمنع زوجته من الجلوس أمام أعمامها دون حجاب فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب