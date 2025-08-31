كيف ترى النبي في المنام؟.. 5 خطوات يكشف عنها عمرو خالد
كتب - علي شبل:
كشف الداعية الإسلامي الدكتور عمرو خالد عن خطوات محددة، قد ينال شرف رؤيا النبي ﷺ في المنام.
وفي سؤال طرحه الداعية الإسلامي: كيف ترى النبى ﷺ فى المنام فى 5 خطوات؟، نصح خالد، عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي إكس، بالخطوات التالية:
1- أكثر من الصلاة على النبى فى يومك وليلتك.. ردد "اللهم صلِّ و سلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد".
2- اقرأ سيرة النبى ﷺ، فإن من قرأ سيرته أحبه ومن أحبه اشتاق إليه حتى يراه فى المنام.
3- أجبر خواطر الناس بالنهار.. فإن جبر الخواطر أحب الأخلاق إلى رسول الله.
4-أكثر من دعاء "اللهم ارزقنى رؤية رسول الله ﷺ فى منامى.
5- استشعر احتياجك لرسول الله.. فالذى ينام محتاجًا للماء يحلم بالأنهار والأمطار، كذلك الذى ينام محتاجًا لرسول الله ﷺ يراه فى منامه.
اقرأ أيضاً:
يمنع زوجته من الجلوس أمام أعمامها دون حجاب فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب
فيديو قد يعجبك: