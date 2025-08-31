إعلان

ما حكم الإشارة بإصبع السبابة اليُمنى وتحريكها في الصلاة؟.. الإفتاء توضح

09:34 م الأحد 31 أغسطس 2025

حكم الإشارة بإصبع السبابة اليُمنى وتحريكها في الصل

كتب - علي شبل:

ما حكم الإشارة بإصبع السبابة اليُمنى وتحريكها في الصلاة؟.. سؤال تلقاه دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أن الإشارة بإصبع السبابة من اليد اليمنى أثناء التشهد في الصلاة وتحريكها- سنةٌ من سنن الهيئات المتفق عليها بين الفقهاء.

واستشهدت اللجنة بما ورد في السنة النبوية: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ -أي السبابة-" أخرجه مسلم.

