كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، إن هناك فرقًا واضحًا بين الميراث والهبة وفق الشريعة الإسلامية، موضحا أن الميراث هو ما يُوزَّع بعد وفاة الشخص بحسب نصوص القرآن الكريم، ولا يجوز لأحد تغييره، إذ حدد الله تعالى نصيب كل وارث بدقة.

وأضاف الشيخ أحمد خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن الهبة أو العطية تختلف عن الميراث، فهي عبارة عن منح جزء من ممتلكات الشخص لبناته أو غيرهم أثناء حياته، مع شرط العدل بين المستحقين، فلا تُفضل واحدة على الأخرى، مؤكدا أن الهبة جائزة ومستحبة، خصوصًا للإناث، لأنها تقوي وضعهن وتساعدهن على الاعتماد على أنفسهن.

وأشار إلى أن ما فعله الإعلامي الراحل وائل الإبراشي من كتابة ممتلكاته لابنته أثناء حياته يُعد مثالًا عمليًا على الهبة المباحة شرعًا، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعكس حرص الشخص على دعم أبنائه أثناء حياته دون المساس بحقوق الورثة الآخرين بعد الوفاة.

وفيما يخص حقوق الأقارب، أوضح الشيخ خليل أن الأخوة لهم حق في ميراث إذا لم يكن هناك وارث ذكر، مستشهدًا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر»، مؤكدًا أن الشريعة وضعت هذه الأحكام لضمان العدل بين الورثة.

