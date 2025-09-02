كتب-محمد قادوس:

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن الأب أو الأم لهما الحق في منح البنات أو الأولاد ممتلكات أو أموال في حياتهم، من خلال الهبة، بما يحقق العدل والمساواة ويؤكد حقوقهن الشرعية.

وأضاف قابيل، خلال تصريحات له اليوم، أن الهبة في الحياة من الحقوق الشرعية المسموح بها، كما يمكن أيضًا كتابة وصية للممتلكات بعد الوفاة لضمان وصول الحقوق إلى البنات بطريقة منظمة وواضحة، دون الإخلال بحصص الورثة الشرعية الآخرين.

وأشار إلى إذا قام الأب بكتابة ممتلكاته لبناته حفاظًا عليهن وخوفًا عليهن فلا مانع من ذلك شرعًا إذا لم تنطوِ نيته على حرمان باقي الورثة من ميراثه.

وأوضح قابيل أن هذا الحق يشمل الحالات التي لا يوجد فيها أولاد ذكور، مؤكداً أن ما فعله الإعلامي الراحل وائل الإبراشي مع ابنته من منح ممتلكات أو أموال لها في حياته، لا يخالف أحكام الشرع الإسلامي، ويعد مثالًا على ممارسة الوالدين لحقهما المشروع في العناية بحقوق البنات سواء في الحياة أو بعد الوفاة.

وأشار الدكتور قابيل إلى أن باقي الورثة عليهم احترام قبول ما فعله الأب في حياته من التصرف في أمواله، طالما تم ذلك وفق الشريعة وضمن حقوق الورثة الآخرين، لأن الأموال التي يتصرف فيها الأب في حياته هي ملك له، والشرع أعطاه الحق في الهبة لمن يشاء، سواء من البنات أو غيرهن.

وأكد على أن الشرع يحث على التوازن بين حقوق الورثة، ويتيح للوالدين طرقًا شرعية لضمان حقوق البنات بما يحفظ الميراث ويحقق العدل الأسري، مستشهدا بحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله ﷺ يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدّق بثلثي مالي؟ قال: “لا”.فقلت: فالشَّطر (أي النصف)؟ قال: “لا"، ثم قال: “الثُّلث، والثُّلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس".

وأوضح قابيل أن هذا الحق يشمل الحالات التي لا يوجد فيها أولاد ذكور، مؤكداً أن ما فعله الإعلامي الراحل وائل الإبراشي مع ابنته من منح ممتلكات أو أموال لها في حياته، لا يخالف أحكام الشرع الإسلامي، ويعد مثالًا على ممارسة الوالدين لحقهما المشروع في العناية بحقوق البنات سواء في الحياة أو بعد الوفاة.

اقرأ أيضاً:

ما حكم الإشارة بإصبع السبابة اليُمنى وتحريكها في الصلاة؟.. الإفتاء توضح

‏‏كيف ترى النبي في المنام؟.. 5 خطوات يكشف عنها عمرو خالد

خلاصة القول في حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. يكشف عنه مجدي عاشور