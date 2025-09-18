الشيخ أحمد خليل: لو ذنوبك مثل زبد البحر قول هذا الدعاء

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، إن الاستغفار هو المفتاح لمغفرة الذنوب مهما كثرت، مشيرًا إلى أن ذنوب الإنسان قد تكون مثل الجبال أو مثل زبد البحر، ومع ذلك يمكن أن يغفرها الله عز وجل باستغفار صادق في دقيقة واحدة.

وأضاف خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن القرآن الكريم دلّنا على ذلك في قوله تعالى:" فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا"، مؤكدًا أن الاستغفار درجات، أعلاها "سيد الاستغفار" الذي ورد عن النبي ﷺ.

وأوضح أن النبي ﷺ-رغم كونه معصومًا-كان يُحصى له في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة يقول:" رب اغفر لي وتب عليّ"، فكيف بنا نحن أصحاب الذنوب الكثيرة؟

وأشار إلى أن الاستغفار المقبول يكون عن الذنوب المتعلقة بحق الله تعالى، أما إن كانت الذنوب متعلقة بحقوق العباد، كأكل أموال الناس أو الميراث ظلمًا، فلا بد من رد الحقوق إلى أصحابها قبل طلب المغفرة.

وبيّن الشيخ أحمد خليل أن سيد الاستغفار الذي يغفر الله به الذنوب هو قول العبد: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»، موضحًا أن من قاله صباحًا ومساءً غُفرت له ذنوبه.

ودعا المسلمين إلى الإكثار من الاستغفار وأذكار التسبيح مثل:" سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته"، التي تمحو الذنوب حتى لو كانت مثل زبد البحر، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال ويغفر الذنوب.

