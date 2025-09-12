هل البيع والشراء بالتقسيط حرام وربا؟.. أمين الفتوى يحسم

كتب - علي شبل:

حسم الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، الرأي الشرعي في مسألة البيع والشراء للسلع بالتقسيط، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول فيه: "امبارح اشتريت تليفون بالتقسيط، هل هذا حلال أم حرام؟".

وفي رده، أوضح شلبي، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، الخميس، أن البيع أو الشراء بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، مؤكدًا أن الفقهاء يكادون يجمعون على جواز هذه المعاملة، طالما أن الثمن الكلي معلوم، وعدد الأقساط محدد، والسقف المالي الذي سيدفعه المشتري في النهاية واضح.

وأضاف أن هذا الحكم لا يقتصر على الهاتف المحمول فقط، بل يسري على جميع السلع التي يمكن بيعها بالتقسيط، سواء كانت أجهزة أو سيارات أو غيرها، مشددًا على أن وجود السلعة في العقد يخرج المعاملة عن شبهة الربا.

وأكد أمين الفتوى أن البيع بالتقسيط لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولا يعد من الربا، ما دام البيع قائمًا على الوضوح والشفافية في الثمن والأقساط.

اقرأ أيضاً:

تحذير شرعي من الكذب فيما يراه الإنسان من الرؤى والمنامات.. تكشف عنه الإفتاء

"حسب العُرف والنية".. أمين الفتوى يوضح حكم مصافحة المرأة لزميلها في العمل

هل تجوز الصلاة قبل الانتهاء من الأذان؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

أمين الفتوى: الصلاة بالشورت فوق الركبة باطلة ويجب إعادتها (فيديو)