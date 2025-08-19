هل تجوز الصلاة قبل الانتهاء من الأذان؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

تلقى الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية سؤالا يقول:" هل تجوز الصلاة عند سماع المؤذن يكبر وقبل الانتهاء من الأذان؟

في رده، قال أمين الفتوى إنه لا مانع من ذلك، فإمكانية أداء الصلاة ليست متعلقة بتمام الأذان ولكنها متعلقة بدخول الوقت، والوقت يدخل بعلامته أي كمغيب الشمس.

وأضاف ممدوح، عبر فيديو قديم نشرته دار الإفتاء المصرية على صفحته على يوتيوب، قائلًا بمشاهدة علامته عيانًا أو بأذان المؤذن الثقة أو بالتقاويم الموثوقة والمنتشرة بين الناس فيجوز للإنسان ان يصلي سواء لو ان المؤذن قد أكمل الأذان أو حتى لم يؤذن من الاساس.

