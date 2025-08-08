هل ممكن نقصر الصلاة ونجمعها ونحن في "سفر المصيف"؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب - علي شبل:

أوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم قصر الصلاة وجمعها عند السفر بهدف النزهة والتصييف، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: هل ممكن نقصر الصلاة ونجمعها ونحن في "سفر المصيف"؟

وفي بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة، قال ربيع: نعم، يجوز بشرطين:

الأول: يكون السفر مسافة القصر، وهي حوالي (84 كم تقريبًا).

الثاني: يكون الإقامة في المكان بعد الوصول أقل مِن أربعة أيام.

وأضاف ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، رداً على السؤال: هو دا مش سفر ترفيه، يعني "نتفسَّح ونُصلِّي أقل من المعتاد"!!

قائلًا: حتى لو كان ترفيه، أهم شيء يكون السَّفر لشيء مش حرام، والمصيف سَفَر مش حرام.

اقرأ أيضًا:

هل توجد زكاة على ذهب الزينة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى (فيديو)

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة السرية؟.. الإفتاء تجيب