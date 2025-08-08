هل ممكن نقصر الصلاة ونجمعها ونحن في "سفر المصيف"؟.. أمين الفتوى يوضح
كتب - علي شبل:
أوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم قصر الصلاة وجمعها عند السفر بهدف النزهة والتصييف، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: هل ممكن نقصر الصلاة ونجمعها ونحن في "سفر المصيف"؟
وفي بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة، قال ربيع: نعم، يجوز بشرطين:
الأول: يكون السفر مسافة القصر، وهي حوالي (84 كم تقريبًا).
الثاني: يكون الإقامة في المكان بعد الوصول أقل مِن أربعة أيام.
وأضاف ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، رداً على السؤال: هو دا مش سفر ترفيه، يعني "نتفسَّح ونُصلِّي أقل من المعتاد"!!
قائلًا: حتى لو كان ترفيه، أهم شيء يكون السَّفر لشيء مش حرام، والمصيف سَفَر مش حرام.
