المفتي الأسبق يوضح حكم التشاؤم

كتب- محمد قادوس:

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما حكم أن يصدق الإنسان أو يعتقد أن يتشاءم أو يتوهم أن يصيبه مرض أو موت أو غيره من الأعداد، أو من السنين، أو من الشهور، أو من الأيام، أو من الأوقات، أو من دخول بيت، أو من لبس ثوب، أو من غيره؟أجاب على ذلك فضيلة الشيخ حسن مأمون، مفتي الجمهورية الأسبق، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وقال المفتي الأسبق، لا يجوز شرعًا التشاؤم بالأرقام والأيام وغيرها؛ لأن الأمور تجري بأسبابها التي قدَّرها الله تعالى.

وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة دار الإفتاء المصرية: لا ارتباط لهذه الأشياء بخيرٍ يناله الإنسان أو شرٍّ يصيبه.

ونصح المفتي الأسبق، المسلم أن يحسن الظن؛ مستشهداً في ذلك بقول النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-:" لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ".. رواه البخاري.

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