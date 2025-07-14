أمين الفتوى يوضح الفرق بين الصدقة والوقف

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك فرقاً واضحاً بين الصدقة والوقف، موضحاً أن الصدقة تكون لحظية ومباشرة، بينما الوقف يرتبط بوجود أصل ثابت يُدر ريعا مستمراً يُنفق في وجوه الخير.

وقال أمين الفتوى، الصدقة هي أن تصدق بمال أو طعام على فقراء ومحتاجين، وهذا تصرف لحظي ينتهي بمجرد الإنفاق، أما الوقف فهو أن تخصص شيئاً له ريع دائم كأرض زراعية، أو محل تجاري، أو مال يُستثمر وتُصرف أرباحه في وجوه الخير.

وأضاف فخر خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن مثلاً لو عندي أرض زراعية، فأوقفها بحيث يزرعها الناس ويُصرف ريعها على الفقراء والمساكين، فهذا وقف، أما لو حصدت المحصول وتصدقت به مباشرة، فهذا يُعد صدقة وليس وقفاً.

وأشار إلى أن الوقف لا يشترط أن يكون عقاراً أو أرضاً، بل يمكن أيضاً إيداع مال في البنك وتخصيص ريعه لصالح جهة خيرية أو فقراء أو أيتام أو طلاب علم، مضيفاً: "مثلاً لو أودعت مليون جنيه في البنك وقلت إن ريع هذا المبلغ يُنفق على مسجد أو طلبة علم أو أيتام، فهذا وقف شرعي.

وشدد أمين الفتوى على أهمية وجود نية الوقف وتوثيقه قائلاً: "لابد من نية واضحة أن هذا المال وقف، وأن ريعه سيُخصص لما حدده الواقف، ويفضل توثيقه لضمان استمراره وعدم التلاعب فيه بعد وفاة صاحبه.

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