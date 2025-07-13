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أمينة الفتوى تحسم الجدل حول حكم الصلاة بالهارد جيل

05:26 م الأحد 13 يوليو 2025

حكم الصلاة بالهارد جيل

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كتب-محمد قادوس:

قالت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تعليقًا على مقولة البعض: "أنا مركبة هارد جيل وبصلي كده أحسن من إني ماصليش خالص"، بأن هذا الكلام غير دقيق شرعًا لأن شرط صحة الصلاة هو صحة الوضوء، ولا تصح الصلاة بدون وضوء صحيح.

وأكدت أمينة الفتوى، أن من شروط صحة الوضوء أن تصل المياه إلى جميع أعضاء الوضوء دون حائل، موضحة: "لو الوضوء غير صحيح، الصلاة بالتالي غير صحيحة، فلا يجوز أن أقول أنا كده أحسن من إني ماصليش، لأننا بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، والصلاة عمود الدين وركن من أركان الإسلام".

وشددت الخولي خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس":على أن: "مافيش حاجة اسمها أنا بصلي أحسن من إني ماصليش، ده فرض علينا وركن لازم نلتزم به ونحافظ عليه. أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة هو الصلاة، فلازم نحافظ عليها قدر ما نستطيع وبالطريقة الصحيحة التي شرعها الله".

وشددت على من يريد أن يصلي أن يزيل ما يمنع وصول الماء للجلد كالهارد جيل أو ما شابهه، حتى يتحقق شرط صحة الوضوء، فتُقبل الصلاة بإذن الله.

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